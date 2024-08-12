Muğla'da Uygun Olmayan Koşullarda Saklanan Gıdalar İmha Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Uygun Olmayan Koşullarda Saklanan Gıdalar İmha Edildi

Muğla\'da Uygun Olmayan Koşullarda Saklanan Gıdalar İmha Edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık bir ton sucuk, zeytinyağı ile peynir imha edildi. Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek uygunsuz koşullarda bulunan gıdaları ele geçirdi ve çöp aracı çağrılarak imha edildi. Araç sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

12.08.2024 20:23
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık bir ton sucuk, zeytinyağı ile peynir imha edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen araçta uygunsuz koşullarda 945 kilogram sucuk, 250 litre zeytinyağı ve 2 teneke beyaz peynir ele geçirdi.

Bozulduğu belirlenen gıdalar, çöp aracı çağrılarak imha edildi.

Araç sahibiyle ilgili adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da Uygun Olmayan Koşullarda Saklanan Gıdalar İmha Edildi - Son Dakika
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