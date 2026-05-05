Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

05.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas ve Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı, 80 kök kenevir ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir villada kurdukları sistemle uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Milas'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İlk baskında bir miktar uyuşturucu ele geçiren ve bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirerek Bodrum'daki bir villaya ulaştı.

Lüks villa üretim tesisine dönüştürülmüş

Narkotik ekiplerince Bodrum'daki villaya gerçekleştirilen baskında, ikametin uyuşturucu üretimi için özel bir tesise dönüştürüldüğü saptandı.

Adreste yapılan aramada, özel havalandırma ve ışıklandırma sistemleri, çok sayıda bitki besleme ürünü, saksılar içerisinde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan yüklü miktarda skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti ve üretimiyle bağlantılı oldukları tespit edilen M.O.Ö, Y.E, G.E. ve K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "bulundurmak" ve "yetiştirmek" suçlamalarıyla Milas Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.O.Ö, Y.E. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:39:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.