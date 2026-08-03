Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Tutuklama

Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Temmuz'da il genelinde 170 narkotik olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda yakalanan 174 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde bir miktar uyuşturucu, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 hassas terazi ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.