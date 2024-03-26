Muğla\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı: Polis memuruna mukavemette bulunan sürücü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da polis memuruna mukavemette bulunan sürücünün tutuklandığını, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Sürücü, abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapıldığı sırada kaçmış, ancak güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Olay yerine gelen takviye ekip tarafından müdahale edilen sürücü ve arkadaşları gözaltına alınmıştır. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.