Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Muğla\'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin ikametinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

22.02.2024 16:35  Güncelleme: 16:35
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin ikametinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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