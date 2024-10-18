Muğla'da Yangın: 160 Yapı Tahliye Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Yangın: 160 Yapı Tahliye Edildi

Muğla\'da Yangın: 160 Yapı Tahliye Edildi

Muğla'daki yangınlarda 75 hane Menteşe, 85 yapı Dalaman'da tahliye edildi. Can kaybı yok.

18.10.2024 15:24
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'MENTEŞE'DE 75, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı'nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da devam eden yangınlarla ilgili olarak, " Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi.

Öte yandan, Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını 18'inci saatine girerken, alevlere 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale devam ediyor.

Menteşe'nin Turnalı mevkisinde çıkan yangın ise 11'inci saatine girdi. Alevlere 23 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, çok sayıda iş makinesi 90 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın: 160 Yapı Tahliye Edildi - Son Dakika

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