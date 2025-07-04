Muğla'da Yangınlar İçin İzinler İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Yangınlar İçin İzinler İptal Edildi

Muğla\'da Yangınlar İçin İzinler İptal Edildi
04.07.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları nedeniyle tüm izinleri iptal ederek teyakkuz haline geçti.

Muğla'da, ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nde tüm izinlerin iptal edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmir, Hatay, Antalya, Sakarya, Bursa, Mersin, Uşak gibi ülkenin farklı şehirlerinin ardından Muğla'nın Milas ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangınlarla etkin mücadele için büyükşehir belediyesi büro görevlileri dahil tüm izinlerin iptal edildiği, teyakkuza geçildiği belirtildi.

Açıklamada, büyükşehir belediyesinin tüm birimlerinin ihtiyaç halinde çalışmalara katılacak şekilde itfaiye, Afet İşleri, MUSKİ, Fen İşleri ve AKOM başta olmak üzere muhtemel yangınlara karşı hazır hale getirildiği ifade edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülke genelinde yaşanan ve özellikle İzmir'de birçok yerleşim alanını sekiz gündür tehdit eden yangınlara karşı daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

Yetkililer tarafından elektrik hatlarından çıktığı öne sürülen yangınların önüne geçilmesi için özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini belirten Aras, şunları ifade etti:

"Ne yazık ki geçen yıllarda Muğla'nın yaşadığı büyük yangınlar bu yıl da ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanmaya, en değerli mirasımız olan doğayı karartmaya devam ediyor. Özellikle sekiz gündür İzmir'de yaşanan ormanları, köyleri, yerleşim alanlarını yok eden ve hala kontrol altına alınamayan yangın canımızı çok yakıyor. Yaşanan bu yangınlarla alakalı İzmir Valisi Süleyman Elban, 'İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangın yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangın elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda' dedi. Elektrik hatlarından sorumlu olan şirketler gerekli yatırımları yapmalı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tedbirlerini bir an önce almalıdır."

Aras, her yıl farklı konumlarda yaşanan ve doğayı yok eden yangınlar için tüm kurumların üzerine düşeni yapması, yangınların büyük bir afete dönüşmeden önlenebilmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Aras, büyükşehir belediyesi olarak son birkaç yılda yangınlara karşı edindikleri tecrübeyle itfaiye, AKOM ve Afet İşleri olmak üzere tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda tüm izinleri kaldırarak hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Aras, "Bölgemizde faaliyet gösteren tüm inşaat, hafriyat ve mermer firmaları ile iş makinası bulunduran diğer iş yerlerinin de muhtemel bir yangın riskine karşı ihtiyaç halinde gerekli desteği sunabilecek durumda olması gerekiyor. Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yangınların bir an önce söndürülmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Sağlık, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yangınlar İçin İzinler İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 45 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
09:22
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
09:18
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
08:57
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
08:51
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
07:08
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 19:27:19. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yangınlar İçin İzinler İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.