Muğla'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Güncel

Muğla'da, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda 11 bölgede çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle farklı noktalara yıldırım düştü.

Muğla ve ilçelerindeki ormanlık alanlarda 11 bölgede, yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar söndürüldü.