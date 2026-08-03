Muğla\'daki Yangın Alanları 5 Yılda Yeşerdi

MUĞLA'da 2021 yılındaki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları arasında gösterilen yangınlarda zarar gören 52 bin 20 hektar alan, aradan geçen 5 yılda yeniden yeşile büründü. Yangınların ardından başlatılan ağaçlandırma ve doğal gençleştirme çalışmalarıyla dikilen fidanlar bazı bölgelerde insan boyuna ulaşırken, genç ormanlarda bakım çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021'de başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ilçe merkezini tehdit etti. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle İçmeler ve Siteler bölgesinde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Aynı gün Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi ile Köyceğiz'de de orman yangınları çıktı. İlerleyen günlerde Milas Beyciler ve Kavaklıdere'de başlayan yangınlarla birlikte Muğla, büyük felaketin en ağır yaşandığı illerden biri oldu. Günlerce süren mücadelede orman teşkilatı, kamu kurumları, belediyeler, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler büyük bir seferberlik ortaya koydu.

29 Temmuz-12 Ağustos 2021 arasındaki 15 günlük süreçte Muğla'da 45'i orman, 30'u ziraat olmak üzere toplam 75 yangın çıktı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan yangınlarda, 52 bin 20 hektar alan zarar gördü. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmalar başlatıldı. İlk etapta yanan ağaçlar sahalardan temizlenirken, zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen saha hazırlığı ile yeniden yeşillendirme çalışmalarının yüzde 90'ı ilk bir yıl içerisinde tamamlandı.

Yanan alanların yaklaşık 2 bin hektarında toprak hazırlığı yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 bin hektarlık bölüm ise doğal gençleştirme, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve tohum serpme yöntemleriyle yeniden ormanlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında, 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram çam tohumu kullanıldı. Yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumunun toprakla buluşturulduğu alanlarda aradan geçen 5 yılda genç ormanlar oluşurken, fidanların bazı bölgelerde insan boyuna ulaştığı görüldü.