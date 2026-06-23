Muğla'nın Yeşil Geleceğine Londra İmzası

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen Yeşil Şehirler Programı'na resmen dahil oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen EBRD Belediye Başkanları Konferansı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Mutabakat Anlaşması imzalanırken, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı.

EBRD Genel Merkezi'nde 22-23 Haziran günlerinde gerçekleştirilen ve "Geleceğe Yatırım, Herkes İçin Yeşil ve Dirençli Kentler İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen konferansta dünyanın farklı şehirlerinden yerel yöneticiler bir araya geldi. Konferansa katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MUĞLA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Konferans kapsamında imzalanan Mutabakat Anlaşması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin EBRD Yeşil Şehirler Programı'na katılımı resmiyet kazandı. Program çerçevesinde Muğla'nın çevresel sorunları ve iklim kaynaklı riskleri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek öncelikli yatırım alanları belirlenecek. EBRD'nin uluslararası metodolojisi doğrultusunda hazırlanacak Yeşil Şehir Eylem Planı sayesinde kentin çevresel performansının artırılması, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor. Program kapsamında katı atık yönetimi, su ve atık su hizmetleri, sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliğine uyum alanlarında yeni projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasındaki iş birliği, çevre odaklı yatırımların uluslararası finansman kaynaklarıyla desteklenmesine de olanak sağlayacak.

62,9 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN PAKETİ

Yeşil Şehirler Programı'nın öncelikli yatırımı olarak belirlenen Muğla Su Projesi kapsamında Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme bölgelerindeki mevcut içme suyu altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Proje ile su iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi, DMA odalarının kurulması, sistemlerin SCADA altyapısına entegre edilmesi ve Topgözü Su Kaynağı'ndan yeni iletim hattı yapılması hedefleniyor. EBRD tarafından desteklenen fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Su Projesi için toplam 62,9 milyon avroluk finansman paketi öngörüldü. Finansman paketinin 10 milyon avroluk bölümünün Clean Technology Fund (CTF) tarafından yüzde 1 faiz oranıyla sağlanması planlanıyor.

"İKLİM DİRENCİNİ TÜM YATIRIMLARIMIZIN MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve üst düzey yöneticileri, Türkiye ve Avrasya Altyapı ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

EBRD Belediye Başkanları Konferansı'nda konuşan Başkan Aras, Muğla'nın iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentleşme ve çevre yatırımları konusunda yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Muğla'nın Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu belirten Başkan Aras, kentin doğal zenginliklerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Aras, "Muğla yaklaşık 1,1 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen yıl içerisinde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir turizm kentidir. Bu durum, kentimizin su, enerji, ulaşım ve çevre altyapısında güçlü ve sürdürülebilir çözümler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle elektrikli sistemlere geçişi yalnızca emisyonları azaltan bir araç olarak değil, aynı zamanda kentimizin dayanıklılığını artıran önemli bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz. 2050 yılına kadar iklim nötr bir kent olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Aras, "Belediye binalarımızda enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırıyoruz. Ulaşımda ve deniz taşımacılığında elektrikli sistemlere geçiş uygulamalarını yaygınlaştırırken su kaynaklarımızı korumaya yönelik projeleri de hayata geçiriyoruz. Özellikle turizm kentlerinde planlamaların yalnızca mevcut nüfusa göre değil, yoğun sezonlarda oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, sürdürülebilir ve dirençli kentler oluşturmanın güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu vurgulayarak, EBRD Yeşil Şehirler Programı'nın Muğla'nın çevresel hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağını söyledi.