Muğla Fethiye'de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 496 bin 908 lira ceza kesildi

Muğla Fethiye'de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 496 bin 908 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yapan ehliyetsiz sürücüye 496 bin 908 lira para cezası kesildi. Sürücüye drift, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanma, alkol testini reddetme, sigorta ve muayene eksikliği ihlallerinden ceza uygulanırken otomobil 60 gün trafikten men edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yapan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 496 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.
Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 06 RVJ 30 plakalı otomobilin drift attığını tespit eden polis ekipleri sürücüyü durdurdu.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü A.E.O'ya drift yapma, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol testini reddetmek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmamak ve muayene yaptırmamak ihlallerinden 496 bin 908 lira trafik cezası kesildi.
Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.
Kaynak: AA
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