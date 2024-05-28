Muğla Fethiye'deki Kumburnu Plajı, Türkiye'nin Turizmdeki Tanıtım Yüzlerinden Biridir - Son Dakika
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Muğla Fethiye'deki Kumburnu Plajı, Türkiye'nin Turizmdeki Tanıtım Yüzlerinden Biridir

Muğla Fethiye\'deki Kumburnu Plajı, Türkiye\'nin Turizmdeki Tanıtım Yüzlerinden Biridir

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden biri olan, 23 yıldır mavi bayraklı Kumburnu Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Plaj, özellikle bölgede yamaç paraşütü yapanlara, suyunun renk tonu ve doğasıyla gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunuyor. Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor. Plajda çekilen fotoğraflar, turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında kullanılıyor.

28.05.2024 12:05
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve havadan manzarasıyla Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden biri olan, 23 yıldır mavi bayraklı Kumburnu Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçenin turistik mahallesi Ölüdeniz'de yer alan plaj, Türkiye'deki ilk mavi bayrak alan plajlar arasında bulunuyor.

Plaj, özellikle bölgede yamaç paraşütü yapanlara, suyunun renk tonu ve doğasıyla gökyüzünden seyri doyumsuz manzaralar sunuyor.

Mavi ve yeşilin tonlarının birleştiği berrak suyu ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Kumburnu Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor.

Plajda çekilen fotoğraflar, turizm pazarlarında Türkiye'nin tanıtımında kullanılıyor.

"Mavi bayrak alan ilk plajlardan"

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, AA muhabirine, Kumburnu'nun dünya ve Türkiye'deki en iyi plajlar arasında yer aldığını söyledi.

2024 mavi bayrak ödüllerinin bir süre önce açıklandığını belirten Ardahan, Kumburnu Plajı'nın 23. kez bu ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Ardahan, bayrağın her yıl yenilendiğini ve 5-11 Haziran'da kutlanacak Çevre Haftası'nda göndere çekileceğini kaydetti.

Sürdürülebilir turizmin ön planda tutulması dolayısıyla plajın güzelliğini koruduğunu ifade eden Ardahan, "Kumburnu, Türkiye'nin tanıtım yüzü ve mavi bayraklı. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı mavi bayrak alan ilk plajlardan. Yaklaşık çeyrek asırdır plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Plajların mavi bayrak alabilmesi için 22 kriter var. Bunları dört ana başlıkta toplayacak olursak ilk olarak deniz suyunun kalitesi, yüzülebilirlik durumu, ikincisi çevre eğitim faaliyetleri, üçüncüsü tesisin düzeni ve güvenlik önlemleri, dördüncüsü de çevre yönetimi. Kumburnu Plajı da tüm bu kriterlere uyarak yaklaşık çeyrek asırdır her yıl mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etti." diye konuştu.

Ardahan, bölgede bulunan yürüyüş yollarındaki temizlik çalışmasının gün boyu sürdüğüne dikkati çekti.

Plajda görev yapan personele de çevre eğitimlerinin verildiğini belirten Ardahan, "Gelen konuklarımıza da tesisin çeşitli noktalarında bulunan mavi bayrak panosu ve uyarı levhalarıyla çevreye duyarlı olmalarını ve yapmaları gerekenleri hatırlatıyoruz. Ziyaretçilerimizden de çevre duyarlılığına sahip olmalarını ve atıklarını çöp kutularına bırakmalarını istiyoruz. Sürdürülebilir turizmi desteklemek adına ve gelecek nesle temiz, sağlıklı, bırakıp uzun yıllar kullanılmasını sağlamak amacıyla plajımızı temiz tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü uçuşları plajın tanınırlığını artırdı

Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları sayesinde plajın tanınırlığının arttığını vurgulayan Ardahan, bölgeye yapılan teleferik tesisinin son yıllarda artan turist sayısında etkili olduğunu kaydetti.

Ardahan, yamaç paraşütüyle uçuş yapanların Kumburnu'nun eşsiz manzarasını gökyüzünden izleyebildiğini, fotoğraf ve videolarını çektiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Fethiye'deki Kumburnu Plajı, Türkiye'nin Turizmdeki Tanıtım Yüzlerinden Biridir - Son Dakika

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