Muğla'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Nisan ayından itibaren yaptığı yatırımlarla il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 13 ilçede toplam 31 bin 292 adet trafik levhası ve 87 bin 592 metre otokorkuluk imalatı gerçekleştirildi.

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlar çerçevesinde bin 452 adet trafik güvenlik aynası ve 3 bin 480 adet el uygulaması yapılırken, il genelinde 2 bin 107 kilometre yol çizgi çalışması tamamlandı. Toplu taşıma altyapısını desteklemek amacıyla 520 durak ve 2 bin 954 CTP (cam takviyeli polyester) ekipmanı da hizmete alındı.

Büyükşehir ulaşım güvenliğini artırdı

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla özellikle Menteşe, Milas, Bodrum ve Fethiye gibi yoğun trafik akışının yaşandığı ilçelerde ulaşım güvenliğini artırmayı hedeflerken, kırsal mahallelerde de yol güvenliği standartlarını yükseltti.

Otoparklarda dijital dönüşüm ve çevreci adımlar

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MUTTAŞ tarafından işletilen otoparklarda da modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Menteşe ilçesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Otoparkı, Kurşunlu Katlı Otoparkı, Kent Meydanı ve Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali; Bodrum'da Turgutreis Yaşam Merkezi ve Torba Otogar; Fethiye'de ise Pazar Yeri otoparklarında çağrı butonlu dört adet mobil ödeme istasyonu, altı adet mini kiosk ve merkezi otopark otomasyon sistemi kuruldu.

Yedi elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu

Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde MUTTAŞ tarafından işletilen otoparklara toplam yedi adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu kapsamda Kurşunlu Katlı Otoparkı'na iki, Türkan Saylan Otoparkı'na iki, Turgutreis Yaşam Merkezi Otoparkı'na bir ve Fethiye Pazar Yeri Otoparkı'na iki adet şarj ünitesi yerleştirildi.

"Güvenli ve modern ulaşım her vatandaşımızın hakkı"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ulaşım alanında hayata geçirilen yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Muğla'nın her noktasında güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Güvenli ve modern ulaşımın her vatandaşın hakkı olduğunu ifade eden Aras, "Attığımız her adımda insan odaklı, çevreye duyarlı ve geleceği düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Kent merkezlerinden en uzak mahallelerimize kadar uzanan bu hizmet ağıyla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Muğla'yı sadece bugün için değil, yarınlar için de daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.