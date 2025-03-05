Muğla, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 4-6 Mart 2025 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldı. Muğla'yı her platformda tanıtmayı sürdüreceklerini belirten Aras, "Muğlamızı sahip olduğu özellikleri ve eşsiz güzellikleri ile turizmin başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı için Almanya'da bulunan Aras, bir dizi ziyarette de bulundu. Aras, Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu ile Türk Alman İş İnsanları Birliği yönetici ve üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Aras'a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya'da milletvekilliği yapmış Türk-Alman Dostluk Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü eşlik etti.

Aras Berlin Ekonomi Forumu 2025'e katıldı

Aras, hükümet, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşlardan önde gelen isimleri bir araya getiren Berlin Ekonomi Forumu 2025'e de katıldı. Sürdürülebilir yatırımları, uluslararası iş birliğini ve küresel kalkınmayı destekleyen yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan forumda, uluslararası iş dünyasının küresel ekonomik bağlantıları güçlendirme stratejileri, yeşil ekonomi projeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun yatırımlar ele alındı. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji projelerinde iş birliği ve demokrasi ile barışın ilerlemesi gibi konular tartışıldı.

Aras, turizm fuarına ilişkin ise şunları söyledi:

" Dünya'nın birçok ülkesi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen en köklü fuarlardan biri olan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda bir araya geldi. Muğlamızı turizminden tarımına, kültüründen tarihine ve en önemlisi 13 ilçesiyle katılımcılara anlatmak için ITB Berlin Fuarı'nda yerimizi aldık. Üç gün süren fuarda şehrimizi tüm özellikleri ile katılımcılara tanıtırken aynı zamanda karşılıklı işbirlikleri için çok önemli görüşmeler de yaptık. Muğlamızı sahip olduğu özellikleri ve eşsiz güzellikleri ile turizmin başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."