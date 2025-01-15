Muğla İtfaiyesi 2024'te 4.949 Olay Müdahale Etti - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi 2024'te 4.949 Olay Müdahale Etti

Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, 2024 yılında 4.949 olaya müdahale etti. Yangınlarla mücadele, eğitimler ve gönüllü itfaiyecilik uygulamalarıyla vatandaşların can güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

15.01.2025 17:19
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2024 yılında toplam 4 bin 949 olaya müdahale etti. Müdahalelerin içinde en yüksek oran 20 bin 404 olay ile anız ve ot yangınları oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede oluşturduğu 41 istasyon, 160 araç, 448 personelle vatandaşların can ve mal güvenliği korumak için çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir İtfaiyesi 2024 yılında, 3 bin 579 yangın, 584 trafik kazası-kurtarma, 636 hayvan kurtarma, 150 su baskını olmak üzere toplam 4 bin 949 olaya müdahale etti. Müdahalelerin içinde ise ilk sırayı 2 bin 404 olayla anız ve ot yangınları aldı. Büyükşehir İtfaiyesi ayrıca 325 ev, 146 iş, 253 araç, 163 orman/makilik, 13 gemi/tekne, 275 de diğer yangınlara müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

40 bin vatandaşa yangın eğitimi verildi

İtfaiye ekipleri yangınlara müdahalelerin yanı sıra 40 bin 927 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verdi. Kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 843 öğrenciyi afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi. Kırsal mahalle ve okullarda yapılan tatbikatlarla vatandaşların afet durumlarına hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedeflendi. Ekipler ayrıca, 2 bin 278 işletmeyi yangın güvenliği önlemleri ve baca temizliği ile ilgili denetimlerden geçirdi.

2022 yılında başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleri ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü artırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dahil etmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugüne kadar 96 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi verdi.

Müdahale süresi 6 dakika 58 saniye

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaz aylarında Bodrum, Fethiye, Seydikemer ve Milas ilçelerinde mobil istasyonlarıyla olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaylara müdahale süresinin ortalama 6 dakika 58 saniye olduğu belirlendi.

Büyükşehir İtfaiyesi 2024 yılı içerisinde 21 bin 660 çağrıya yanıt verdi.

"Yangınlarla topyekün mücadele edebilir, eğitimlerle de bu yangınları en aza indirebiliriz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların can ve mal güvenliği için itfaiyenin 7/24 görevi başında olduğunu söyledi. Aras, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2024 yılına baktığımızda, Muğla'mız yine büyük yangınlar yaşadı. Özellikle yaz aylarında orman varlığımızı tehdit eden yangınlarıyla topyekün mücadele edebilir, gerekli bilgilendirmeler ve eğitimlerle de bu yangınları en aza indirebiliriz. Bu nedenle Büyükşehir İtfaiyemiz 2024 yılında kırsal mahallelerde, okullarda vatandaşlarımıza, çocuklarımıza eğitimler verdi. İl genelinde bu eğitimlerle yaklaşık 40 bin vatandaşımıza ulaştık. Acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak için Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine de devam ediyoruz. 13 ilçemizin birçok noktasında konuşlanan itfaiye teşkilatımızı da gerek personel gerekse son model araç ve teçhizatla donatarak olası yangınlara, kazalara, sel, deprem gibi doğal afetlere karşı güçlendiriyoruz. 7/24 vatandaşlarımızın huzuru için görevi başında olan, orman yangınlarında büyük özveri ile mücadele eden itfaiye ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum. Mutlu bir Muğla yaratmak, vatandaşlarımızın her an yanında olmak için çalışmalarımıza, projelerimize, eğitimlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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