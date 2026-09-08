Muğla Kavaklıdere\'de eşini bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ali Bacak'ın yargılanmasına başlandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Bacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktul Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hazırlanan iddianamede "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen sanık Bacak, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eşinin kendisine ve oğluna fiziksel şiddet uyguladığını öne süren sanık Bacak, olay günü çıkan tartışmada eşinin elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü, yaşanan boğuşma ve düşme esnasında yaralanmış olabileceğini iddia ederek tahliyesini istedi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin 16 yaşındaki oğlu A.R.B. Bacak ise babasının sürekli alkol alarak annesini tehdit ettiğini söyledi.

Babasının daha önce annesini tüfekle kovaladığını belirten A.R.B. Bacak, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Maktulün annesi Emine Tombak da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyetsavcısı, sanığın savunmasında ileri sürdüğü şekilde bir boğuşmanın yaşanmadığını değerlendirerek, Ali Bacak'ın "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Sermin Bacak'ın aile avukatı Gülay Uzun, sanığın ifadesinin ezberlenmiş bir ifade olduğunu belirterek, sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılacağı kanaatinde olduklarını söyledi.

Annesi Emine Tombak da sanığın beyanlarının yalan olduğunu, kızının okuduğu okulun önünden sanık tarafından tehdit edilerek kaçırıldığını savundu.

Sanığın kızına bir gün bile huzur vermediğini anlatan Tombak, "Kaza geçirdiler. Kızıma üç buçuk ay ben baktım. Bir ağrı kesici bile almadı. Küfür etmediği, işkence yapmadığı tek bir gün yoktu." dedi.

Olay

Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde oturan Ali Bacak (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında çıkan tartışmanın ardından Ali Bacak, eşini göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Yakalanan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.