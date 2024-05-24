Muğla Kent Meydanı Otoparkı Ücretleri Düşürüldü

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Meydanı Otoparkı'nın günlük ücreti, 150 liradan 10 liraya düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Menteşe Kent Meydanı otopark fiyatlarında, indirim yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın isteğinin ardından MUTTAŞ'ın yaptığı çalışma ile mevcut fiyat listesine oranla oldukça düşük bir tarife hayata geçirildi.

Bugün itibariyle uygulanan tarifeye göre günlük 150 lira olan park ücreti 10 liraya, 90 lira olan 12 saatlik park ücreti 5 liraya, 650 lira olan abonman ücreti ise 200 liraya düşürüldü.