Muğla Kıyıları İçin Ortak Akıl Toplantısı - Son Dakika
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Muğla Kıyıları İçin Ortak Akıl Toplantısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kıyı ekosistemlerinin korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı. İstanbul ve İzmir Belediyesi'nin de katılımıyla kıyı alanlarındaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

29.04.2025 14:57  Güncelleme: 15:47
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çevre yönetimi, kıyı ekosistemlerinin korunması ve kurumsal iş birliği konularında "Muğla Kıyıları İçin Ortak Akıl ve Deneyim Buluşması" başlığıyla düzenlenen toplantıda, turizm sezonu öncesi kıyı alanlarında karşılaşılan çevresel sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ne bağlı planlama, altyapı ve deniz hizmetleri birimlerinin de katıldığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Muğla Kıyıları İçin Ortak Akıl ve Deneyim Buluşması'nda çevresel sürdürülebilirlik, su kalitesi yönetimi, dip tarama uygulamaları ve kaynak kontrolü gibi alanlardaki deneyimler paylaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçları da katılımcılarla paylaşılırken, kıyı alanlarında çevresel yüklerin azaltılması amacıyla önerilen iki aşamalı müdahale modeli tanıtıldı.

Toplantının sonunda Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın koordinasyonunda ilgili birimlerin görev ve sorumluluk alanları belirlendi. Kararlar doğrultusunda oluşturulacak yol haritası, yaz sezonu boyunca çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve Muğla kıyılarının korunmasına yönelik çalışmalar planlandı.

Başkan Aras, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Muğla, Türkiye'nin en değerli doğal kıyı şeritlerine ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu eşsiz mirası korumak, kıyılarımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin değerli katkılarıyla önemli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdik. Kıyı alanlarımızda yaşanan çevresel sorunlara karşı ortak akılla çözüm üretiyor, bilimsel veriler ışığında hareket ediyoruz. Hazırlayacağımız yol haritası ile turizm sezonu boyunca çevresel yükleri azaltmayı, doğal dengemizi korumayı ve Muğla'yı sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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