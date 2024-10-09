Muğla Kültür Merkezi Enerji Verimliliği Belgesi Aldı - Son Dakika
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Muğla Kültür Merkezi Enerji Verimliliği Belgesi Aldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, yaptığı çalışmalar sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi' aldı. Merkez, yüzde 43 tasarruf sağlayarak bu başarıyı elde etti.

09.10.2024 16:12  Güncelleme: 17:01
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birçok etkinliğini düzenlediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi' aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, yaklaşık yüzde 43 tasarruf sağlayarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi' aldı.

15.08.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu binaları için yüzde 15 enerji tasarruf hedefi belirlenmişti. Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla yayımlanan 'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ne göre yüzde 14 altında tasarruf sağlayanlar "başarısız" yüzde 14-16 arası tasarruf sağlayanlar "başarılı", yüzde 16 ve üzeri tasarruf sağlayanlar ise "üstün başarılı" olarak sınıflandırıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde; ısıtma sisteminde enerji verimli doğalgaz kazanı dönüşümü, yenilenebilir enerji kullanımı, ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi kurulumu ve eğitim çalışmaları ile yaklaşık yüzde 43 enerji tasarrufu sağlandı. Bu sayede Kültür Merkezi, 2019-2023 döneminde yapılan tasarruf ile 'Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi' almaya hak kazandı.

"Muğla'mızın enerji verimliliği kültürünü iyileştirmek için de örnek çalışmalar yapmaktayız"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Enerji Yönetimi ve Etüt Proje Müdürlüğü'nde Makine Mühendisi olarak görev alan Burak Hozatlı, Büyükşehir'de enerji verimliliği ve tasarruf noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi'nde 10 bin metrekare kullanım alanı olan kamu binalarında yüzde 15 tasarruf sağlaması gerekiyordu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda doğalgaz dönüşümü gerçekleştirdik ve verimli kazanlar kullandık. Bunun yanı sıra Menteşe Otogarı'mızda bulunan Güneş Enerji Sistemleri (GES) aboneliğimizi Kültür Merkezi'nde kullandık. Ayrıca yine belediyemizin tüm hizmetlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kurduk ve eğitimlerimizle tasarruf bilincini artırdık. Yaptığımız bu çalışmalarla ortalama yüzde 43 enerji tasarrufu sağlayarak Üstün Başarı Belgesi'ni almaya hak kazandık. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde belediyemizin hizmetlerinde enerji verimliliğini sağlamakla birlikte Muğla'mızın enerji verimliliği kültürünü iyileştirmek için de örnek çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Kültür Merkezi Enerji Verimliliği Belgesi Aldı - Son Dakika

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