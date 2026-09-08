Muğla Marmaris\'te motoru arızalanan yelkenli teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlikle kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

Bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-904) sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yelkenli tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Marmaris Marina'ya güvenli şekilde götürüldü.