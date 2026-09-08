Muğla Marmaris'te motoru arızalanan yelkenli teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlikle kurtarıldı
Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Tekne ve içindekiler güvenli şekilde Marmaris Marina'ya götürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.
Bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-904) sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yelkenli tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Marmaris Marina'ya güvenli şekilde götürüldü.
Kaynak: AA
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