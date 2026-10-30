Muğla Marmaris\'te Sarımersin Koyu\'nda mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla Marmaris'te Sarımersin Koyu'nda mahsur kalan 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Marmaris'te Sarımersin Koyu'nda kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanların bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik botu refakatinde İçmeler Belediye İskelesi'ne götürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sarımersin Koyu mevkisinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin kayalıklara çarpmasının ardından teknedeki kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-14) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyetleri neticesinde mahsur kalan 2 kişi kayalık bölgeden kurtarıldı.
Özel tekne, Sahil Güvenlik botunun refakatinde Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne intikal ettirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?