Muğla Menteşe\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vali Akbıyık\'ın katılımıyla kutlandı

Muğla Menteşe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vali Akbıyık'ın katılımıyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene Vali İdris Akbıyık ve Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras katıldı; öğrenciler şiir okudu, folklor ve sporcu gösterileri yapıldı.
MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Menteşe'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Menteşe Spor Salonu'ndaki kutlamalar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay törene katılanların bayramlarını kutlamalarıyla başladı. Vali Akbıyık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Folklor ve sporcuların gösterilerinin ardından kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.
Kaynak: DHA
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