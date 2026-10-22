Muğla Menteşe\'de okulda yangın tatbikatında öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Menteşe Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında farklı kurumların ekipleri görev aldı. Tatbikatta mahsur kalan öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesi uygulamalı olarak gerçekleştirilirken, öğrencilere afetlere karşı alınması gereken önlemler de anlatıldı.

Menteşe ilçesi Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta yangında okulda mahsur kalan öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin koordineli çalışmasını sağlayan tatbikatta yangın anında müdahale ve okulda mahsur kalan öğrencilerin, öğretmenlerin tahliyesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrası Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı da okulda stant açarak öğrencileri bilgilendiren broşür ve kitapçıklar dağıttı. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler öğrencilere detaylı şekilde aktarıldı.