Muğla Milas'ta 5 milyonluk ziynetle kaybolan gelin emniyete teslim oldu, eşinden şikayetçi - Son Dakika
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Muğla Milas'ta 5 milyonluk ziynetle kaybolan gelin emniyete teslim oldu, eşinden şikayetçi

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Muğla'nın Milas ilçesinde düğünden günler sonra yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet ve 300 bin lira nakitle kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu M.B, emniyete teslim oldu. M.B, eşi ve kayınpederinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu; kalan altınların kayınpederinde olduğunu iddia etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ziynet eşyaları ve nakit parayla kaçtığı öne sürülen kadın, emniyete teslim olarak eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu.

İlçede yaşayan M.A, 18 Ağustos'ta evlendiği Özbekistan uyruklu M.B'nin, düğünden birkaç gün sonra sabah uyandığında evde olmadığını fark ederek polise başvurdu.

M.A, evde yaptığı kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınların, 300 bin lira nakit paranın ve cep telefonunun rızası dışında alındığını öne sürerek eşinden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otobüs ve otel kayıtlarında izine rastlanmayan M.B'yi bulmak için araştırma yaptı.

Hakkında arama çalışması yürütülen M.B, bir süre sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

M.B, polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, korktuğu için daha önce emniyete başvuramadığını öne sürdü.

Olay günü annesinin köydeki evine gittiğini belirten M.B, ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira nakit parayı yanına aldığını savundu.

M.B, kalan altınların kayınpederinde olduğunu iddia ederek buna ilişkin mesajlaşma ekran görüntülerini de dosyaya eklenmek üzere polise teslim etti.

Cep telefonunun ise eşi tarafından kendisine rızasıyla verildiğini öne süren M.B, kendisine hakaret ve tehditte bulundukları iddiasıyla M.A. ve kayınpederinden şikayetçi oldu.

M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Milas'ta 5 milyonluk ziynetle kaybolan gelin emniyete teslim oldu, eşinden şikayetçi - Son Dakika

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