Muğla Milas'ta fırtına sonrası denizde oluşan hortum cep telefonuyla kaydedildi

Muğla Milas'ta fırtına sonrası denizde oluşan hortum cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde sabah etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından Ören Mahallesi açığında denizde hortum oluştu. Liman açıklarına kadar ulaşan ve sahil boyunca ilerleyen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artıran sağanak, yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ören Mahallesi açığında hortum meydana geldi.
Deniz yüzeyinde dönerek hareket eden hortum, liman açıklarına kadar ulaştı.
Hortumun sahil boyunca ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: AA
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