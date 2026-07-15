Muğla Milas Yangını 11'inci Saatinde Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Milas Yangını 11'inci Saatinde Devam Ediyor

15.07.2026 03:55  Güncelleme: 05:27
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Muğla'nın Milas ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Havadan ve karadan yoğun müdahaleye rağmen yangın, özellikle ilçenin doğusunda kontrol altına alınamadı. Gece boyunca kara ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen yangın etkisini sürdürürken, ekipler özellikle ilçenin doğusunda kalan bölgede alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla Milas'ta saat 17.03'te çıkan orman yangını, 11'inci saatinde de devam ediyor. İlçenin büyük bölümünde yangın kontrol altına alınırken, Milas'ın doğusunda kalan bölgelerde söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangına gündüz saatlerinde havadan 8 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personelle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları güvenlik gerekçesiyle sortilerini sonlandırırken, gece boyunca mücadeleyi kara ekipleri sürdürüyor. İş makineleriyle alevlerin ilerleyişi durdurulmaya çalışılırken, orman ekipleri de yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca sahada görev yapacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Milas, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Milas Yangını 11'inci Saatinde Devam Ediyor - Son Dakika

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