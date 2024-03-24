Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

24.03.2024 22:17  Güncelleme: 22:18
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerin durdurduğu teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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