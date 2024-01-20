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Muğla'nın Datça ilçesinde 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bulunan bir grup düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler arasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler Datça Limanı'na getirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesinde 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
20.01.2024 - 17:59,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin 4'ünün cansız bedenine ulaştığı düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 28 göçmeni kurtarırken göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, 14 kişinin denize düştüğünü belirtmeleri üzerine Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik gemisi ve 4 arama kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede deniz yüzeyinde 10 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Arama çalışmalarında 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Datça Limanı'na getirilen 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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