Muğla\'nın Küçük Masa Tenisi Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Sivas'ta düzenlenen seçmelerde U11 kategorisinde 208 sporcu arasından Türkiye Şampiyonu oldu.

Sivas'ta düzenlenen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme turnuvasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcuları Sivas'ta gerçekleştirilen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 208 sporcunun katıldığı turnuvada Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu oldu.

"Sporcularımızla gurur duyuyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Aybige Feride Üstündağ ve antrenörünü kutladı. Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız bizleri gururlandırmaya, ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige'de Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak bizleri, Muğlamızı mutlu etti. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ'a teşekkür ediyor, Aybige'yi de kutluyorum. Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.