Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde eski sevgililer silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde eski sevgililer silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde B.Z.K. ve M.A'nın silahla başlarından vurulmuş halde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin araştırmasında, iki kişinin bir süre ilişki yaşadığı ve yaklaşık 5 ay önce ayrıldıkları belirlenirken, cenazeler kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 2 kişi, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kötekli Mahallesi 56. Cadde'deki A1-2 Blok'un birinci katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, B.Z.K. ile M.A'nın silahla başlarından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah ve diğer deliller, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada B.Z.K. ile M.A'nın bir süre ilişki yaşadığı ve yaklaşık 5 ay önce ayrıldıkları bilgisine ulaşıldı.

Cenazeler, evde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Menteşe, Olaylar, Güncel, Polis, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde eski sevgililer silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

16:26
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:29:31. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde eski sevgililer silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement