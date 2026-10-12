Muğla Ortaca'da düşen 64 yaşındaki Alman turist Korb, AFAD ekibince kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da düşen 64 yaşındaki Alman turist Korb, AFAD ekibince kurtarıldı

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Muğla Ortaca\'da düşen 64 yaşındaki Alman turist Korb, AFAD ekibince kurtarıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde trekking yaparken düşüp bacağından yaralanan Alman turist Andre Korb (64), AFAD ekiplerince kurtarılıp güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tedavisi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korb'un genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, trekking yaparken düşüp bacağından yaralanan Alman turist Andre Korb (64), AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Ortaca'nın Kargıcak Koyu mevkisinde meydana geldi. Trekking yapan Alman uyruklu turist Andre Korb, düşüp bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 araç ve 5 kişilik ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yürüyüş grubunda bulunan ve yaralandığı için ilerleyemeyen turiste ulaşıp kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana ulaştırılan Korb, bota teslim edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Korb, tedavisi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA
TurizmGüncelturistOrtacaYaşamMuğlaAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Ortaca'da düşen 64 yaşındaki Alman turist Korb, AFAD ekibince kurtarıldı - Son Dakika
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