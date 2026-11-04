Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'deki limon bahçelerinde hasat yaptı - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'deki limon bahçelerinde hasat yaptı

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Muğla Ortaca\'da gönüllü gençler Sarıgerme\'deki limon bahçelerinde hasat yaptı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin etkinliğinde Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde üreticilerle hasat yaptı. Gençler tarımsal üretimi yerinde tanırken etkinlikle gönüllülük, dayanışma ve yerel üretime farkındalık amaçlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, limon hasadına katılarak tarımsal üretime destek verdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde buluştu.

Üreticilerle bir araya gelen gençler, limonları dalından toplayarak hasat çalışmalarına katıldı. Tarımsal üretim sürecini yakından tanıma fırsatı bulan gençler, üreticilerin emeğini yerinde gördü.

Etkinlikle gençlerde gönüllülük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, yerel üretimin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: AA
SarıgermeGençlikOrtacaGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

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