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Muğla'da Arkeoloji Profesörü Adnan Diler İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika
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Muğla'da Arkeoloji Profesörü Adnan Diler İstanbul'da Vefat Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden emekli olan 67 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Diler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Diler, arkeolojik kazı çalışmaları ve yayınlarıyla Türk arkeolojisine büyük katkılar sağlamıştı.

Muğla\'da Arkeoloji Profesörü Adnan Diler İstanbul\'da Vefat Etti
19.12.2023 - 16:49,
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Muğla'da uzun yıllar birçok arkeolojik kazıya başkanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden emekli 67 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Diler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'i kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Türk arkeolojisine çok büyük katkıları olan Diler'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İstanbul Tarabya Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bodrum'daki Pedasa Antik Kenti ile Ula ilçesi Sedir Adası'nda bulunan Kedrai Antik Kenti ve Menteşe ilçesindeki Mabolla Antik Kenti'ne kazı başkanlığı yapan Diler, kazı çalışmalarının yanı sıra yayınları ile de Türk arkeolojisine katkılar sunmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da Arkeoloji Profesörü Adnan Diler İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika
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