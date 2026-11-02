Muğla Ula'da kayıp 87 yaşındaki alzheimer hastası için AFAD ve jandarma arama başlattı - Son Dakika
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Muğla Ula'da kayıp 87 yaşındaki alzheimer hastası için AFAD ve jandarma arama başlattı

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Muğla Ula\'da kayıp 87 yaşındaki alzheimer hastası için AFAD ve jandarma arama başlattı
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Muğla'nın Ula ilçesinde alzheimer hastası 87 yaşındaki Kemal Yeter'in kaybolması üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ağabeyi Mestan Yeter'in kayıp ihbarıyla başlayan çalışmalar Akyaka Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzeimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e (87) ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alzheimer hastası olan Kemal Yeter'i bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla Ula'da kayıp 87 yaşındaki alzheimer hastası için AFAD ve jandarma arama başlattı - Son Dakika
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