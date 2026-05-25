Muğla Valisi'nden Bayram Mesajı

25.05.2026 12:10
Vali Akbıyık, Kurban Bayramı'nda dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak sürücülere dikkat uyarısında bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Gönüllerin birleştiği, huzur atmosferinde buluştuğumuz bu bayramın toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Muğla'da bayramın sevincini, manevi iklimini ve paylaşmanın kıymetini yürekten hissettiklerini ifade eden Akbıyık, bayramların aile büyüklerinin hayır dualarında, çocukların neşesinde, dost ziyaretlerinin sıcaklığında ve komşuluk bağlarının gücünde anlam bulan müstesna günler olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın bereketini, yardımlaşmanın değerini ve birlik olmanın kuvvetini bir kez daha hatırlattığına vurgu yapan Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dargınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin adeta tek bir ritimle çarptığı bu mübarek günlerin, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşlik kalemizi daha da tahkim edeceğine yürekten inanıyorum. Bizler, paylaştıkça çoğaltan, bölüştükçe tok olan kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz."

Sürücülere ve tatilcilere uyarı

Vali Akbıyık, bayram tatili dolayısıyla yollara çıkan sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri, acele etmemeleri, dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Muğla'ya gelen yerli ve yabancı misafirler ile kent sakinlerine de çağrıda bulunan Akbıyık, yaz sezonu olması sebebiyle orman yangınlarına karşı azami hassasiyet gösterilmesini ve her türlü ihmalden titizlikle kaçınılmasını rica etti.

Akbıyık, bayram boyunca vatandaşların huzur, esenlik ve güvenliği için görevi başında fedakarca çalışan güvenlik güçlerine, sağlık çalışanlarına, itfaiye personeline, kamu görevlilerine ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nın Muğla'ya, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini dileyen Akbıyık, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

