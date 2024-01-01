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Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla ses ve ışık gösterileriyle merhaba dedi - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla ses ve ışık gösterileriyle merhaba dedi

Muğla ve turistik ilçelerinde vatandaşlar, yeni yıla ses ve ışık gösterileriyle merhaba dedi. Cadde ve meydanlar ışıklandırılarak süslendi, oteller yılbaşı konseptine uygun hale getirildi. Vatandaşlar sevdikleriyle birlikte yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı ve bazı işletmeler havai fişek gösterisi düzenledi. Muğla'nın diğer turistik ilçelerinde de yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla ses ve ışık gösterileriyle merhaba dedi
01.01.2024 - 00:41,  Güncelleme: 00:45
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Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.

Meydanlarda toplananlar, 2024'ü çeşitli etkinliklerle karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

Burada vatandaşların yeni yıl sevincine Muğla Valisi İdris Akbıyık da ortak oldu.

Akbıyık, vatandaşların yeni yılını kutlayarak herkesin iyi bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı da çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

Polis ekipleri, meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yeni yıl girilen ilk dakikalarda bazı işletmeler tarafından havai fişek gösterisi yapıldı.

Muğla'nın diğer turistik ilçelerinde de yeni yılın ilk dakikaları vatandaşlar ve bölgeye gelen turistler tarafından coşkuyla kutlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla ses ve ışık gösterileriyle merhaba dedi - Son Dakika


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