Muğla ve İstanbul'da Hassas Alanlar İlan Edildi

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(ANKARA) - Muğla ve İstanbul illeri içinde bulunan bazı bölgelerin kesin korunacak hassas bölgeler olarak ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muğla'nın Ula İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kızılkaya Doğal Sit Alanı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgsi 2. Etap Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alanlar olarak tescil ve ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.