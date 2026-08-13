Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Ayşe A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Menteşe, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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