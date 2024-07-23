Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazilerini Ada'ya gönderdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazilerini Ada'ya gönderdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’ın 50. yılında, Muğlalı 13 Kıbrıs gazisini Ada'ya gönderdi. Başkan Ahmet Aras da Kıbrıs gazilerinden Mustafa Yılancı’yı evinde ziyaret etti.

23.07.2024 16:22
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'ın 50. yılında, Muğlalı 13 Kıbrıs gazisini Ada'ya gönderdi. Başkan Ahmet Aras da Kıbrıs gazilerinden Mustafa Yılancı'yı evinde ziyaret etti.

20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs'a barış ve huzur getirmek için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı farklı etkinliklerle kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de 1974 yılında Muğla'dan Kıbrıs'a giden 13 gaziyi Barış Harekatı'nın 50. yılında Ada'ya gönderdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için düzenlenen törenler için Lefkoşa'da bir araya gelen gaziler, 14. Zırhlı Tugay Topçu Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti ve Girne'de Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

Başkan Aras ise 1931 doğumlu Kıbrıs Gazisi Mustafa Yılancı'yı evinde ziyaret etti. Kıbrıs Barış Harekatı'na kıdemli başçavuş olarak katılan Mustafa Yılancı, 1974 yılında zor bir dönemde adaya çıktıklarını, kendisinin karargahta görevli olduğunu söyledi. Adaya barış getirdikleri için de mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Yılancı, Başkan Aras'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Aras, Türk askerinin bundan 50 yıl önce Kıbrıs'ta cesaret ve kahramanlıkla tarih yazdığını ve Kıbrıs Türklerinin huzurunu sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 13 kahraman gazimizi barış getirdikleri topraklara gönderdik. Gazilerimiz Barış Harekatı'nın 50.yılı için düzenlenen törenlere katılarak silah arkadaşları ile buluştular. Kıbrıs'a ayak basan askerler arasında Muğlalı hemşehrimiz Mustafa Yılancı da vardı. Barış Harekatı'nın 50. yılında Muğla'mızın en yaşlı Kıbrıs gazisini evinde ziyaret ederek o günleri birlikte andık. Ülkemizin birliği için canını hiçe sayan tüm kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Kıbrıs Barış Harekatı ile aday barışı getiren merhum genel başkanlarımızdan, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazilerini Ada'ya gönderdi - Son Dakika

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