Muhabirler Derneği Ödülleri\'nin sahipleri belli oldu

Muhabirler Derneği'nin "2025 yılı ödüllerini" kazananlar belli oldu.

Toplantıya, Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan, Başkanvekili Demet Keser Soyuçok ve dernek yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Berrin Yücesan, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak mesleğin saygınlığını korumaya, dayanışmayı güçlendirmeye ve özellikle sahada çalışan gazetecilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yücesan, ödül töreninin 16 Ekim'de Ankara'da yapılacağını belirtti.

Programda, daha sonra ödül alacak gazeteciler ve kurumlar açıklandı.

"Yılın savaş muhabiri" ödülü, 19 Ocak 2025'te başlayan ateşkesin ardından Cibaliya'daki yıkımı dünyaya aktaran gazetecilik çalışmaları nedeniyle Anadolu Ajansı (AA) Gazze Muhabiri Ramzi Mahmud'a verildi.

"Yılın kitabı" ödülüne ise AA'nın bir asrı aşan yolculuğunu savaşlar, krizler ve gazetecilik tanıklıkları üzerinden kayıt altına alan "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adlı çalışmasıyla Atakan Çelik layık görüldü.

"Yılın haber kanalı" ödülü TRT Haber'e, "yılın gazetesi (basılı/dijital)" ödülü Hürriyet Gazetesi'ne, "yılın dijital haber platformu" ödülü SavunmaSanayi.org'a, "yılın haber ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansı'na, "Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu" ödülü ise TRT Avaz'a verildi.

Haber başarı ödülleri

"Yılın dosya haberi" ödülü, "Otel yangınında ihmaller zinciri" çalışmasıyla CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve CNN Türk Kameramanı Halil Kahraman'ın oldu.

"Yılın özel haberi" ödülü, "Saat 9'u 5 geçe hayat durdu" çalışmasıyla TRT Haber'den Duygu Özdemir Barshan ve Furkan Aydın'a verildi.

"Yılın siyasi haberi" ödülüne, "İsrailli muhalif vekil Ofer Cassif (Kasif): 'soykırım' demek yasak" çalışmasıyla TVNET'ten Mevlüt İşli layık görüldü.

"Yılın kulis haberi" ödülünü, "Terörsüz Türkiye'de odak kaymamalı" çalışmasıyla Yeni Şafak'tan Nurbanu Aras Küçüktürkmen aldı.

"Yılın savunma haberi" ödülü, "Gök vatanın kartalları: Bordo bereliler" çalışmasıyla TRT Haber'den Oğulcan Atılgan ve Osman Eken'e verildi.

"Yılın diplomasi haberi" ödülünü, "Gazze'de insanlık sınıfta kaldı" çalışmasıyla Hürriyet'ten Selçuk Böke aldı.

"Yılın polis haberi" ödülü, "Hırsızın çaldığı araba yolda bozuldu! Film gibi hırsızlık!" çalışmasıyla TRT Haber'den Ferhat Özkaner ve Mustafa Tuncal layık görüldü.

"Yılın ekonomi haberi" ödülünü, "Hedef tek haneli enflasyon" çalışmasıyla NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aldı.

"Yılın bilim ve teknoloji haberi" ödülü, "Türk mühendisler mobil yürüme robotu geliştirdi" çalışmasıyla TRT Haber'den Seyfi Karadeniz ve Alper Sezen'e verildi.

"Yılın sağlık haberi" ödülüne, "Prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı" çalışmasıyla TRT Haber'den Şükrü Altuğ Acer ve Mustafa Aydın Gül layık görüldü.

"Yılın çevre haberi" ödülünü, "Ata'nın emaneti" çalışmasıyla Kanal D'den İbrahim Konar aldı.

"Yılın yaşam haberi" kategorisinde iki çalışma ödüle değer bulundu. Kategorinin birinci ödülü, "Gabar gazisi hayatının aşkı ile evlendi" çalışmasıyla TRT Haber'den Mikail Kurban ve "Babamla kim uğraşacak?" çalışmasıyla DHA'dan Oktay Polat'ın oldu.

"Yılın kültür-sanat haberi" kategorisinde, "Geçmişten günümüze at kültürü" çalışmasıyla TRT 2'den Tuğçe Utlu ve Muhammed Emin Şeker ile "Bebek beleme" çalışmasıyla TRT Haber'den Pınar Torlak ve Usame Tosun'a verildi.

"Yılın yargı haberi" ödülünü, "Koruyucu aileye 'duygusal bağ' izni" çalışmasıyla Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu, "yılın spor haberi" ödülü, "Spor dünyasının gözü İtalya'da" çalışmasıyla A Spor'dan Dündar Keşaplı'ya verildi.

"Yılın yurt haberi" ödülüne, "Tek bacağıyla hayata tutundu" çalışmasıyla TRT Haber'den Hüseyin Atmış ve Fatih Ayaz, "yılın ümit vadeden muhabiri" ödülünü, "Haber ile birleşen hayatlar" çalışmasıyla TRT Haber'den Birgül Yazıcı aldı.

Ekran ve yayın performansı ödülleri

"Yılın ana haber spikeri" ödülü Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik'e, "Yılın haber moderatörü" ödülü TRT Haber'in "Odak Gündem" programı moderatörü Betül Soysal Bozdoğan'a verildi.

"Yılın haber programı" ödülüne TGRT Haber'in "Fatih Atik'le Gündem Ankara" programı, "Yılın gündem/siyaset programı" ödülüne CNN Türk'te yayımlanan "Gece Görüşü" programı ve Hande Fırat layık görüldü.

"Yılın sabah haber programı" ödülünü Haber Global'in "Selver Gözüaçık ile Yeni Gün" programı alırken, "Yılın öğle haber bülteni" ödülü ATV Haber Spikeri Özlem Aktay'a verildi.

Ödüle layık görülen diğer isimler ise şöyle:

Yılın haber kameramanı "Özel kuvvetler tatbikatı" çalışmasıyla İhlas Haber Ajansı Kameramanı Gürkan Sayın

Yılın haber görüntüsü "Ateş altındaki göz" çalışmasıyla TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak

Yılın foto muhabiri "Yıkımın ortasında yaşam" çalışmasıyla İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç

Yılın drone görüntüsü "Kartalkaya otel yangını görüntüsü" çalışmasıyla TRT Haber Kameramanı Seyit Taşdelen ve "Amfibi deniz piyade" çalışmasıyla Haber Global Kameramanı Serdar Altıntepe

Yılın kurgu/edit başarısı "Suriye ilkler farklar" çalışmasıyla TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur

Yılın yapımcısı "Şehit tahtında Ömer Halisdemir" çalışmasıyla TRT Haber Yapımcısı Yeliz Uslu Aslan

Yılın yönetmeni "Zulmün adı 28 Şubat" çalışmasıyla TRT Haber Yönetmeni Alperen Keskin

Yılın köşe yazarı Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener

Yılın medya temsilcisi Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu

Türk basınına katkı ödülü İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy

Yılın dijital içerik/sosyal medya üreticisi Cansu Canan Özgen

Toplumsal duyarlılık ve sosyal etki ödülü Erhan Keklik

Türkiye'nin dünyaya uzanan eli özel ödülü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile TİKA Başkanı Abdullah Eren

Filistin haberciliği - uluslararası gazetecilik ödülü RTVE Muhabiri Almudena Ariza

Filistin savaş muhabirliği özel ödülü Al Jazeera English Muhabiri Hani Mahmoud

Batı Trakya Türk basını özel ödülü Gündem Gazetesi gazetecileri Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan ile Çınar FM Yapımcısı ve Sunucusu Necat Ahmet

Eğitime değer katanlar ödülü Lokman Karataş

İsmail Güneş vefa ödülü İhlas Haber Ajansı Muhabiri Musa Erdoğan

Meslek onuru ödülü Bünyamin Şahin

Jüri özel ödülü Mustafa İstemi