Muhalefet, MEB bütçesinde Bakan Tekin'e MESEM ölümleri üzerinden istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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Muhalefet, MEB bütçesinde Bakan Tekin'e MESEM ölümleri üzerinden istifa çağrısı yaptı

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Muhalefet, MEB bütçesinde Bakan Tekin\'e MESEM ölümleri üzerinden istifa çağrısı yaptı
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Muhalefet, MEB bütçesinde Bakan Tekin\'e MESEM ölümleri üzerinden istifa çağrısı yaptı
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MEB'in 2027 bütçesinin görüşüldüğü komisyonda muhalefet, Bakan Yusuf Tekin'e MESEM'lerdeki çocuk ölümleri nedeniyle istifa çağrısı yaptı. Bazı vekiller Tekin'in elini sıkmadı; Tekin, 'Sabaha kadar uyuyamayacağım' dedi.

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Yusuf Tekin istifa" yazılı döviz taşırken, bazı milletvekilleri Bakan Tekin'in elini sıkmadı. MESEM'lerdeki çocuk ölümleri ve okullardaki güvenlik sorunları üzerinden Bakan Tekin'e istifa çağrısı yapıldı. Tekin, elini sıkmaya milletvekillerine karşı, "Ne kadar üzgünüm, ne kadar üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda bakanlığının bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile üniversitelerin bütçe, özel bütçe, kesin hesap ile Sayıştay raporları görüşülecek.

OCAKLI'DAN BAKAN TEKİN'E İSTİFA ÇAĞRISI

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyon salonuna elinde "Bize gelecek yoksa, sana huzur yok. Yusuf Tekin istifa" yazılı dövizle geldi.

Ocaklı, "İstifaya davet ettiğim bakan, geçen yıl istifa etseydi bu yıl nelerle karşılaşmayacaktık. MESEM'lerde çocuklar yaşamlarını kaybetmeyecekti. Okullarda güvenlik önlemi alamadığı için öğrenciler katledilmeyecekti. Bunlar bir gün yemek verememekten utanmaya devam edecekler. ÇEDES'te öğretmenlerin mesleklerini yok saydıkları için hala görevdeler. Bir milyar liralık yolsuzlukla ilgili ses çıkaramayan bu bakanın hemen istifa etmesi gerekiyor. diye konuştu.

TEKİN: "ŞOVU DIŞARIDA YAP"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyon salonuna geldiğinde muhalefetin tepkisi büyüdü. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Sayın Bakan gençlerimiz anayasal hakkını kullandığı için tutuklu. Huzurlu musunuz? Çocuklar MESEM'de ölüyor" diye konuştu. Bakan Tekin ise Bakırlıoğlu'na "Şovu dışarıda yap" diye seslendi. Bakan Tekin, Bakırlıoğlu'na Aşık Düçari'nin "incinir" şiirini önerdi.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise elindeki dövizi taşıdığı esnada yanına gelen Bakan Tekin'in elini sıkmadı.

Bakan'ın elini sıkmayan milletvekilleri arasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ile Keziban Konukçu Kok da yer aldı. DEM Partili Saki, Bakan Tekin'e "Çocuklar MESEM'lerde ölüyor, uyumamanız lazım" sözleriyle seslenirken, Bakan Tekin'e elini sıkmayacağını söyledi.

Bunun üzerine Bakan Tekin, "Ne kadar üzgünüm, ne kadar üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için. Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm" ifadesini kullandı.

DEM Partili Konukcu Kok da "İstifa etmelisiniz. MESEM'lerdeki her ölümden sorumlusunuz. MESEM'leri hangi akılla savunuyorsunuz? Kendi çocuklarınızı gönderin oraya" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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