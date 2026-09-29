Muhalefet, Netanyahu'nun dış saldırı iddiasını siyasi manevra olarak yorumladı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre gerileyen Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı olduğuna dair işaretler bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Hava Kuvvetlerine ait Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamayı paylaşarak, isim vermeden sözde düşmanlarına tehditler savurdu.

Netanyahu, kamuoyu yoklamalarında gerilediği bir dönemde, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savundu.

Gazze Şeridi'nde son haftalarda 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Netanyahu, saldırıların sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Elbette Lübnan'da da faaliyet gösteriyoruz. Ali et-Tahir Sırtı'na ne yaptığımızı hatırlarsınız." dedi.

Netanyahu, saldırılardan büyük kazanımlar elde ettiklerini savunarak, buna karşın yoğun baskılarla karşılaştıklarını öne sürdü.

İsrail'e baskıların "geri çekilme ve elde edilen kazanımlardan vazgeçme" yönünde olduğunu dile getiren Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermiyorum ve izin vermeyeceğim." iddiasında bulundu.

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tepki

İsrail muhalefeti ise Netanyahu'nun "saldırı tehdidi" iddiasını "siyasi manevra" şeklinde yorumladı.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt vererek, güvenlik tehditlerinin gerçek olduğu anlaşılırsa "muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid'in derhal bilgilendirilmesi gerektiğini" belirtti.

Netanyahu'nun yerine başbakanlık koltuğuna oturabilecek en güçlü aday olarak gösterilen Eisenkot, "Bunun seçim sürecini baltalamayı amaçlayan siyasi bir manevra değil, gerçekten somut bir tehdit olduğundan emin olmak için bu adım şarttır." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ise X'ten yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bu adımları siyasi kaygılarla atmadığı yönündeki sözlerine halkın inanmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şayet güvenlik tehditleri mevcutsa, (Netanyahu) bunları ana muhalefet liderine açıklamalı ve kamuoyuna hesap vermelidir. Netanyahu kaybedeceğini biliyor. Korkuyor. Seçimleri sabote etmek için İsrail'in güvenliğini kullanmasına izin verilmemelidir."

Öte yandan Lapid ise X'teki açıklamasında, Netanyahu'nun istihbarat uyarılarını daha önce ciddiye almadığına atıfta bulunarak, "Seçim yaklaşınca birdenbire uyarıları ciddiye almaya başladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yayımlanan son kamuoyu yoklamalarına göre, 27 Ekim'de seçimin yapılacağı ülkede, Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisteki sandalye sayısı kademeli bir şekilde düşüştü.

Maariv'in 25 Eylül'de yayımladığı ankete göre, Likud, 8 Eylül'de yapılan anket sonuçlarına göre 20, 11 Eylül'de yapılan ankette 19 sandalye elde edeceği öngörülürken, son ankette 18 sandalyede kaldı.

Söz konusu ankete göre Netanyahu'nun bloğu mecliste 49 sandalyeye geriledi, muhalefet ise sandalye sayısını 55'e yükseltti.