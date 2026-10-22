Muhalif Lapid, İsrail'de seçim öncesi İran'a saldırı için sonuç beklenmesini istedi

İsrail'de, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti ile muhalif blok arasında 27 Ekim seçimleri öncesinde İran'a saldırı tartışması yaşanıyor.

ABD ve İsrail'den İran'a yeniden geniş çaplı saldırı başlatılmasına yönelik gelen açıklamalar, seçimlere sadece beş gün kala İsrail'de siyasi tartışmalara neden oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan muhalif lider Yair Lapid, "Elimdeki bilgilere göre, seçimlerden önce İran'a ya da başka bir yere saldırmak için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Lapid, İran'a saldırılara karşı olmadığının altını çizerken Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırı mesajı veren açıklamalarının seçimler öncesinde gerginliği tırmandırma ve siyasi kazanç elde etme amacı taşıdığını söyledi.

İran'a saldırı için seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiğini savunan Lapid, saldırının ABD ile koordineli bir şekilde yapılmasını istedi.

Savunma Bakanı Katz, Lapid'in açıklamalarına yanıt vererek, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının nedeninin muhalif liderler Lapid, Birlikte Listesi lideri Naftali Bennett ve Demokratlar lideri Yair Golan olacağını ileri sürdü.

Herhangi bir saldırıya karşı "uyarı ve caydırma" amaçlı önlemlerinin eleştirildiğini savunan Katz, ellerinde seçimler öncesinde İsrail'e saldırı olacağına ilişkin bilgiler olduğunu iddia etti.

Katz'ın suçladığı Lapid ise Savunma Bakanı'na verdiği cevapta, "Başarısız Netanyahu hükümeti, başarısızlıklarını örtmek için yeni bahaneler ve suçlular arıyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun sunduğu hiçbir hedefe ulaşamadığını belirten Lapid, "Seçimleri kaybetmekten kurtulmak için çaresizlik içinde, İsrail'in güvenliğini bir sirke dönüştürüyorlar." dedi.

Seçimlerde Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Katz, bir sonraki felaketin zeminini hazırlıyor ve daha olay gerçekleşmeden sorumluluğu siyasi rakiplerine atıyor." diyerek, mevcut İsrail iktidarının "sorumluluk" kelimesinin anlamını bilmediği değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın görevde kalmasının İsrail'in güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.