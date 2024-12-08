İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

İstanbul\'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu İstanbul Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler "Özgür Suriye" yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

08.12.2024 11:47  Güncelleme: 12:19
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Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar dün akşam saatlerinde başkent Şam'ı da ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Herhangi bir dirençle karşılaşmadıkları Suriye'de kontrolü sağlayan muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçırdı.

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

MUHALİFLER KONSOLOSLUK BİNASINA GİRDİ

61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde deviren muhaliflerin verdiği haber ise Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Nişantaşı, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Celal Özdemir:
    Şimdi gönül rahatlığıyla D EF O.LU.P GİDE BI LİR SİNİZ... 27 11 Yanıtla
  • Kılıçaslan Develi:
    Yolcu yolunda gerek artik…. 32 0 Yanıtla
  • Volkan Ceylan:
    Bayrak değiştirmeyi bırakın ülkenize hadi. Yallah tazyik… 21 8 Yanıtla
  • Ender seker:
    darısı bizimkinin kaçısına 7 18 Yanıtla
  • Metehan Kayağ:
    Hadi gidin 16 3 Yanıtla
  • Burakcan Avinç:
    Hadi ülkenize inşallah 16 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali babanın ciftligine döndük 9 2 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Sözünüz de durun savaş, bitti gidebilirsiniz... 5 0 Yanıtla
  • Dilek:
    O zaman artık ülkenize dönün hadi.Misafirlik uzun sürdü bu kutlamayı gören de çok emek verdiniz çok savaştınız zanneder,sanki vatanını atıp kaçan siz değildiniz 5 0 Yanıtla
  • Hayri Selçuk:
    En güzel yönetim Cumhuriyetir ne mutlu türküm diyene 4 0 Yanıtla
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