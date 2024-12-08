Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar dün akşam saatlerinde başkent Şam'ı da ele geçirdi.
Herhangi bir dirençle karşılaşmadıkları Suriye'de kontrolü sağlayan muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçırdı.
61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde deviren muhaliflerin verdiği haber ise Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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