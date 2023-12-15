 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Muhammed Yakut ile birlikte 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları tahliye haberini sevinçle karşıladı.

15.12.2023 - 15:16,
Abone Ol

Özden ATİK/ İSTANBUL, ULUSLARARASI seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar'ın ilk duruşmada  tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Can Tanrıyar, tutuksuz yargılanan eşi Tamar Tanrıyar ile taraf avukatları katıldı. Yakalamalı sanık Muhammed Yakut ise duruşmaya katılmadı.

Can Tanrıyar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şikayetçi Metin Güneş ile aralarındaki ilişkinin yaptırılmak istenen birtakım şantaj amaçlı haberler nedeniyle bozulduğunu öne sürerek "Maslak'ta şirketimiz basıldı. Ben ve eşim darbedildik" dedi. Tanrıyar, Muhammed Yakut ile de 2 veya 3 kez yüzyüze görüştüklerini belirterek asıl kendilerinin mağdur olduğunu öne sürdü. Tutuksuz sanık Tamar Tanrıyar ise savunmasında, eşinin 8 aydır cezaevinde olduğunu, delillerin soruşturma aşamasında dosyaya konulması halinde takipsizlik alacağını düşündüğünü belirterek "Muhammed Yakut ile hiç aynı ortamda bulunmadım. Fevzi Siverek'in eşimin şirketine gelerek çay koymaya bile yetkisi yok. Aracılıkla, muhasebeyle alakası yok. Biz neyin yağmasını yapacakmışız. Benim kocam bir şey yapmadı. Benim ve bebeğimin mağduriyetinin giderilmesi için eşimin tahliyesinin talep ediyorum" dedi.

OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar tanık olarak verdiği ifadesinde, babasıyla Metin Güneş arasında ortaklık olduğunu, karşı tarafın 9 Mart 2021'de şirketi bastığını, ortaklık sözleşmesinde belirtilen alacağı alamadıklarını ileri sürerek "Karşı taraf babamdan bir takım kişiler hakkında belgesiz haber yapmasını istedi. Babam bunu kabul etmedi" dedi.

Şikayetçilerin tanığı olan Fevzi Siverek de duruşmada dinlendi.

EŞİ TAMAR TANRIYAR: ÇOK MUTLUYUM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Can Tanrıyar'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.Tahliye üzerine Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları çığlık atarak birbirlerine sarıldı. Tamar Tanrıyar, kucağına alıp kızına sarıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Tamar Tanrıyar, "Çok mutluyum, sonunda birileri adil olabildi. 8 aydır çok hukuksuz artık, mağdur olduğumuz bir durumun içindeydik. Sonunda kızım da babasına kavuşuyor. Çok mutluyum, hakim beye de bu duruşundan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,  iş insanı Metin Güneş ve oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş "şikayetçi", Hüseyin Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar, Muhammed Yakut ise "şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheliler Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve Muhammed Tanrıyar'ın  "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisleri isteniyor.

Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Muhammed Yakut, Can Tanrıyar, Metin Güneş, İstanbul, Güneş, Tutuklama, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:34:55. #1.12#
SON DAKİKA: Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement