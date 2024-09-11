Bangladeş'te Reform İçin 6 Komisyon Kuruluyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Reform İçin 6 Komisyon Kuruluyor

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışmanlık yapan Muhammed Yunus, anayasa, seçim sistemi, yargı, emniyet, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi gibi alanlarda reform için 6 komisyon kurulacağını açıkladı. Komisyonlar, 1 Ekim'de çalışmalara başlayacak ve 3 ay içinde görevlerini tamamlayacak. Yunus, reform çerçevesini belirlemek üzere siyasi partilerle bir araya gelecek.

11.09.2024 20:48
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Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, anayasa, seçim sistemi, yargı, emniyet, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi gibi temel alanlarda reform için 6 komisyon kurulacağını bildirdi.

???????Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Yunus, televizyondan yaptığı açıklamada, Bangladeş'te reform istediklerini ve bunu halkla birlikte yapacaklarını söyledi.

Yunus, anayasa, seçim sistemi, yargı, emniyet, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi gibi temel alanlarda reform için 6 komisyon kurulacağını belirtti.

Bangladeş tarihinde ülkenin büyük kurumlarında reform yapmak için ilk defa bu tür komisyonlar kurulacak.

Söz konusu komisyonlar, 1 Ekim'de çalışmalara başlayacak ve 3 ay içinde görevlerini tamamlayacak.

Komisyonların raporlarını sunmasının ardından geçici hükümet, öğrenciler, sivil toplum, siyasi partiler ve hükümetten temsilcilerin katılacağı 3 ila 7 günlük bir istişarenin ardından belirlenecek reform çerçevesine son şeklini vermek üzere başlıca siyasi partilerle bir araya gelecek.

Genel seçimlere dair açıklama yapmadı

Öte yandan, Yunus, ülkede genel seçimlerin ne zaman düzenleneceğine dair bir açıklama yapmadı.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), geçici hükümetin göreve gelmesinin ardından 3 ay içinde genel seçimlerin yapılmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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