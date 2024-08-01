Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: Can Atalay, Anayasa'ya aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor - Son Dakika
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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: Can Atalay, Anayasa'ya aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor

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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına ilişkin "Can Atalay, Anayasa’ya, demokrasiye ve hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onun yeri Meclis'tir. Derhal Meclis'e gelmelidir" dedi. Erkek, SGK borçlarının ödenmesi için CHP'li belediyelere yazı gönderilmesiyle ilgili de Erkek, "Hiçbir engelleme bizim çalışmalarımızı durduramaz. Bütün engelleri aşarız ve biz halkçı belediyecilikle gereğini yaparız" diye konuştu.

01.08.2024 11:20  Güncelleme: 12:08
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HABER: İLEYDA ÖZMEN KAMERA: ÜNAL AYDIN

(BURDUR)- Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin "Can Atalay, Anayasa'ya, demokrasiye ve hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onun yeri Meclis'tir. Derhal Meclis'e gelmelidir" dedi. Erkek, SGK borçlarının ödenmesi için CHP'li belediyelere yazı gönderilmesiyle ilgili de Erkek, "Hiçbir engelleme bizim çalışmalarımızı durduramaz. Bütün engelleri aşarız ve biz halkçı belediyecilikle gereğini yaparız" diye konuştu.

Burdur'da düzenlenen CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, gündeme ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Erkek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK prim borçlarıyla ilgili açıklamasının ardından CHP'li belediyelere borçların ödenmesi için yazı gönderilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Belediyeler bir kamu kurumudur. Bunu asla unutmamaları gerekiyor. 5 ay önce 6 ay önce akılları neredeydi? SGK borcu varsa da bu borçlar yapılandırılır. Çünkü siz vatandaşa hizmeti engellemek için girişimlerde bulunursanız yerel demokrasiye de darbe vurmuş olursunuz. Yerel yönetimler, yerinden yönetim, halka doğrudan hizmet… Bunları engellemek amacıyla hareket etmek demokrasi ile bağdaşmaz, adalet ile bağdaşmaz. Merkezi yönetimler yerel yönetimler ile dayanışma içerisinde halkın sorunlarını çözmek için birlikte çalışmaları gerekir. Ama hiçbir engelleme bizim çalışmalarımızı durduramaz. Bütün engelleri aşarız ve biz halkçı belediyecilikle gereğini yaparız."

"Hiçbir cana kıymayacağız"

Sokak hayvanları düzenlemesine de değinen Erkek, "Hiçbir cana kıymayacağız. Canlı-cansız hepimiz ekosistemin, doğanın parçasıyız. Birlikte yaşadığımız can dostlarımızın kasten nasıl yaşamlarına son verebiliriz? Onları kısırlaştıracağız, aşılayacağız ve uygun yerlerde yaşamaları için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Bu konuda hükümet de ilgili bakanlıklar da devlet de yerel yönetimlerle birlikte elini, gövdesini taşın altına sokmak zorunda. Amaçları farklı ama ben inanıyorum bu yerel seçimde seçmen, millet çok önemli bir mesaj verdi. Değişim talebi toplumda çok güçlü. Değişimin gücü ile ilk seçimde bu engellemeleri yapanlara karşı, yerel demokrasiye darbe vuranlara karşı; yerel yönetimlerin, belediyelerin kamu hizmeti yapmasını engelleme çabalarına karşı çok güzel bir ders verecek ilk seçimde" ifadelerini kullandı.

"Can Atalay, hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor"

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki verdiği karar hakkında da konuşan Erkek şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararları tavsiye niteliğinde kararlar değildir.  AYM kararları bağlayıcıdır. Yürütme organını da bağlar, Meclis'i de bağlar, mahkemeleri de bağlar, gerçek ve tüzel tüm kişileri bağlar. Can Atalay, Anayasa'ya, demokrasiye ve hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onun yeri Meclis'tir. Derhal Meclis'e gelmelidir. AYM kararını uygulamadığınız zaman yargı bağımsızlığına en büyük darbeyi vurmuş oluyorsunuz ve hukuk devletini temelinden sarsıyorsunuz. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çok derin bir ekonomik kriz var, ekonomik krizin tedavisi de hukuk ve adalettir. Bunu asla unutmayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: Can Atalay, Anayasa'ya aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor - Son Dakika

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