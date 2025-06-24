Muharrem İnce CHP'ye Katıldı

(TBMM) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinden ayrılarak yaklaşık 4,5 yıl sonra CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce ile birlikte geldiği partisinin grup toplantısında, "Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet taktım ama dedim ki; ben Muharrem İnce'ye rozet takamam çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte geldi. CHP Lideri Özel, grup salonununa geldiğinde zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifini protesto edenler tarafından "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganı atıldı. Grup salonuna girdiğinde bir vatandaş tarafından kekik dalının hediye edilmesinden bahsederek sözlerine başlayan Özel, "Bu mis kokuku kekikle Anadolu'yu içimize çekiyoruz. Tüm çevre mücadelelerinin arkasındayız. Birilerinin madencilik faaliyeti için zeytinlerimizi kestirecek olan kanuna arkasında duruyorlar, biz de karşılarında duruyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Tüm anketlerde CHP farkı açarak birinci parti pozisyonunu korumaktadır"

Özel, Memleket Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce'yi kürsüye davet ederek, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar 600'den fazla ilçe binamızda gittim çayınızı içtim. 81 ildeki binamıza uğramadan siyasi faaliyet yapmadım, hepiniz biliyorsunuz. Her seferinde derim ki; burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına milletine bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi duyan herkese sonuna kadar açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle bize verdikleri desteklerle partimiz kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu gurur hepimize aittir.

Halen tüm anketlerde CHP farkı açarak birinci parti pozisyonunu korumaktadır. Bir yandan bu güce karşı partimiz iktidarın saldırısı altında, iktidarın aparatına dönüşmüş yargı mensuplarının saldırısı altındadır. Kimi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bedeli haksız yere cezaevlerinde yatarak ödemektedir. CHP bir ve bütün olarak her geçen gün biraz daha güçlenerek bir dayanışma ruhu içinde omuz omuza yüzyıl sonra bir kez daha Anadolu'nun ve Trakya'nın yükünü sırtlanmış Gazi'nin partisini iktidara taşımaktadır.

"Biz tüm Memleket Partilileri baba evine bekleyeceğiz"

İşte böyle bir günde bir yol arkadaşımızı baba evine doğmuş büyümüş gençlik kolları üyeliğinden cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş bir yol arkadaşımızı bir CHP'liyi geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evimize davet ettim. Kendisi, partisinin, Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. 'Memleket Partisi'nin yok efendim borçları varmış, yok bilmem neymiş, hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep CHP'li olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum.

Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki; ben Muharrem İnce'ye rozet takamam çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri."

Muharrem İnce: "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz"

8 Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye yaklaşık 4,5 yıl sonra dönen Muharrem İnce ise Hasan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Acıyı Bal Eyledik şiirini okuyarak sözlerine başladı. İnce şunları söyledi:

"Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan gözü destan elleri kan içinde. Körolasın demiyorum kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu yavrusunu karacanın? Nasıl kıyarız biz cana? Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte.

Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar, bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Hep aynı şeyleri söyledik. ve ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından Atatürk ilkelerinden hiç vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım. Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. ve hepinize diyorum ki; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

(SÜRECEK)