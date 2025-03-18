(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu" tepkisini gösterdi.
Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu"
Son Dakika › Güncel › Muharrem İnce'den İmamoğlu'nun Diplomasına Tepki - Son Dakika
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