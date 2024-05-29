Muharrem İnce\'ye yönelik sahte dekont davası devam ediyor

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması maksadıyla firari sanık Ethem G. hakkında tefrik kararı verilerek, esas hakkında mütalaasını sunmak üzere süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Ethem G. hakkındaki kamu davasının ayrılmasına karar vererek cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti.

Duruşmaya 11 Temmuz'da devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak" "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.